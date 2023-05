Zbudi me potreba po vdihu

V nadaljevanju preberite:

Tik preden je srečal abrahama, je Izolan Alan Pavlič svojo ljubezen do vode usmeril v potapljanje na vdih, apnejo. Spada v absolutni svetovni vrh statične apneje, napaka v paradni disciplini na svetovnem bazenskem prvenstvu v Kuvajtu pa ga je čudežno pripeljala do svetovnega rekorda v dinamičnem potapljanju na vdih z mono plavutjo. Preplaval je 200 metrov, najdlje pa je doslej lebdel pod gladino osem minut in 31 sekund.