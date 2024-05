Mbappe želi popravni izpit na Wembleyju in sanjsko skleniti sedemletno zgodbo

V nadaljevanju preberite:

Ko sta Lionel Messi in Neymar poleti zapustila Park princev in je Kylian Mbappe dal vedeti, da ne bo podaljšal pogodbe, so le redki verjeli, da lahko Paris Saint-Germain konča evropsko sušo in osvoji izmuzljivo ligo prvakov. Toda Luis Enrique je v prvi sezoni storil, kar uspe le najboljšim trenerjem. PSG je namesto skupek zvezdnikov postal ekipa z značajem, kar se je izkazalo, ko je v četrtfinalu nadoknadil domači zaostanek in s 4:1 izločil Barcelono. Zdaj je pred njim še en test zrelosti, morda še bolj kočljiv. Mbappe in druščina bodo želeli izločiti Borussio, ki v mesto luči prihaja s popotnico minimalne zmage.

