Newyorška Met Gala z demonstracijami za Gazo ob strani

Več kot tisoč protestnikov za Gazo je sinoči demonstriralo pred newyorškim muzejem Metropolitan Museum of Art, v katerega je Anna Wintour iz revije Vogue spet povabila znane osebnosti. Le nekaj ur pred tem je Izrael naznanil napad na palestinsko Rafo in nekateri demonstranti so v odgovor vandalizirali spomenik prvi svetovni vojni v Centralnem parku. Nekdo je pred njim zažgal ameriško zastavo.

Demonstranti za Gazo v New Yorku. Foto Spencer Platt Getty Images Via Afp

Dogajanja pred muzejem so bila svetlobna leta oddaljena od praznika mode v njem s čim bolj originalnimi oblačili na čim bolj privlačnih telesih.

Manekenka in igralka Cara Delevingne. Foto Angela Weiss/Afp

Newyorški mediji so določili najslabše oblečene, med njimi pevki Lano Del Rey in Duo Lipo, preden so se lotili ocenjevanja vseh drugih.

Pevka Dua Lipa. Foto Angela Weiss/Afp

Zvezdnica resničnostnega šova Kim Kardashian je presenetila z nemogoče ozkim pasom, njeni sestri Kylie in Kendall z drugimi atributi.

Kim Kardashian je presenetila z izjemno ozkim pasom. Foto Angela Weiss/Afp

Igralka Zendaya se je odločila za gotski šik.

Igralka Zendaya. Foto Andrea Renault/Afp

Spodobna razkritost se je za spremembo posrečila Lauren Sanchez, ki se je po stopnicah sprehodila brez zaročenca Jeffa Bezosa, zato pa z gigantskim diamantom na prstanu.

Zaročenka Amazonovega Jeffa Bezosa Lauren Sanchez. Foto Angela Weiss/Afp

Kaj se sicer dogaja na Met Gala? »Na kratko: to je skrivnost,« je objavila revija Vogue, udeleženci morajo predati svoje prenosne telefone. Namignili pa so, da vsako leto nastopi znan izvajalec kot Rihanna ali Justin Bieber ter si povabljenci pred večerjo ogledajo razstavo.