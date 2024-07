31-letnik pretepel partnerico in jo s stolom udaril po glavi

Dolenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali dva primera nasilja v družini. V petek, 26. julija, so jih obvestili o nasilju v družini v zasebnem prostoru v Trebnjem, kjer je moški pretepel zakonsko partnerico in jo poškodoval. 33-letnemu nasilnežu so policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Žrtev so oskrbeli v zdravstvenem domu, so zapisali v poročilu pri Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Policisti so po zbiranju obvestil ugotovili, da moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad ženo. Izrekli so mu prepoved približevanja in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in nasilja v družini.

Dan kasneje pa so bili ob 18.30 obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo poškodovano žensko, ki naj bi jo pretepel zakonski partner. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 31-letni nasilnež pretepel žrtev in jo s stolom udaril po glavi. Moški sicer že dlje časa izvaja nasilje nad žrtvijo, jo pretepa, ponižuje in preganja iz skupnega bivališča.

Osumljencu so policisti izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.