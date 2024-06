EU dobila prvo zakonodajo za preprečevanje nasilja nad ženskami

V Evropski uniji je danes stopila v veljavo prva zakonodaja o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, ki med drugim uvaja smernice za kazniva dejanja na spletu, žrtvam pa omogoča boljši dostop do pravnega varstva. Članice morajo nova pravila prenesti v nacionalno zakonodajo v treh letih, do 14. junija 2027, so sporočili iz Bruslja.

Nasilje nad ženskami in v družini po ocenah prizadene vsako tretjo od 228 milijonov žensk v Uniji.

Cilj direktive je zagotoviti temeljne pravice do enake obravnave in nediskriminacije med spoloma in sicer s kriminalizacijo različnih oblik nasilja nad ženskami po vsej EU, tudi na spletu, ter krepitvijo dostopa žrtev do pravnega varstva, zaščite in podpore.

Nova pravila med drugim prepovedujejo in sankcionirajo pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke in najbolj razširjene oblike kibernetskega nasilja, kot je deljenje intimnih slik brez privolitve, vključno z globokimi ponaredki, ter kibernetskim zalezovanjem in nadlegovanjem.

V Bruslju so ob tem izpostavili, da je spletno nasilje pojav, ki zahteva nujno obravnavo, saj se zelo hitro širi in ima zelo negativen vpliv. Nova pravila EU pa bodo pomagala žrtvam tega nasilja v državah članicah, v katerih tovrstnih dejanj še niso kriminalizirali.

Evropska komisarka za vrednote in preglednost Vera Jourova je ob začetku veljave novih pravil izpostavila, da je s tem v EU prvič kriminalizirano na spolu utemeljeno spletno nasilje, kot je širjenje intimnih fotografij brez soglasja, vključno z globokimi ponaredki, ki so nočna mora za ženske. »Tovrstno nasilje je pogosto razlog za umik žensk iz javnega življenja,« je dejala in izpostavila, da je spletno nasilje resnično nasilje in da je nasilje nad ženskami stalen problem.

Evropska komisarka za enakost Helena Dalli pa je direktivo izpostavila kot pomemben korak do izkoreninjenja nasilja nad ženskami in v družini, ki ponuja temeljit odgovor na pereče vprašanje. »Zadeva preprečevanje nasilja na podlagi spola, zaščito in podporo žrtev ter ustrezno kaznovanje storilcev«, je dejala.