Anarhisti pretepli policista

Na sobotnem shodu, ki je sledil Balkanskemu anarhističnem knjižnem sejmu, so udeleženci pretepli policista, ki je udeleženki pohoda poskušal preprečiti risanje grafitov po mestnem avtobusu. Po posredovanju drugih policistov so osebe s kraja zbežale. Policist je bil v dogodku lažje poškodovan, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Po koncu varovanja pa so policisti opazili, da so neznanci med dogodkom poškodovali tudi dve parkirani službeni vozili policije, ki so jih prebarvali s spreji in tako povzročili za okoli 6000 evrov materialne škode.

Knjižni sejem je sicer potekal pred športno dvorano Tabor, dogodka se je udeležilo okoli 400 obiskovalcev, ki so se do okoli 21. ure zadrževali na tem območju, nato pa so se napotili po ulicah Ljubljane.