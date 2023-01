Prostesti ob novi žrtvi policijskega nasilja

V nadaljevanju preberite:

Po umoru 29-letnega Tyra Nicholsa med policijsko aretacijo v Memphisu je prestolnica Washington konec tedna doživljala proteste v predelih, ki so že leta 1968 goreli v demonstracijah po atentatu na borca za rasne in človekove pravice Martina Luthra Kinga ml. Vroče je bilo tudi v New Yorku, Los Angelesu in številnih drugih mestih. V nasprotju s primerom umora Georgea Floyda, ki je poleti 2020 spodbudil vstajo gibanja Življenja temnopoltih so pomembna, so policisti, vpleteni v umor Nicholsa, temnopolti. Ameriška družba krvavi iz rasnih in drugih ran.