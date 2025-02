24-letni Afganistanec v Münchnu z avtom zapeljal v množico ljudi

V središču nemškega mesta München je avto mini cooper zapeljal v množico ljudi. Policija je po poročanju BBC sporočila, da je osumljenec 24-letni afganistanski prosilec za azil, ki so ga aretirali. Uradniki trdijo, da je bil osumljenec policiji znan po tatvinah in prepovedanih drogah. Varnostnim oblastem sicer ni bil znan kot skrajnež.

Bavarski premier Markus Söder je dejal, da je najverjetneje šlo za napad oz. je voznik v množico zapeljal namenoma. Po informacijah portala Spigel Online so prošnjo za azil Afganistanca zavrnili, je pa prejel odločbo, da ga začasno ne bodo izgnali. Pred dejanjem je na spletu domnevno objavljal islamistično vsebino.

Münchenska policija je sporočila, da se je avto približal policijskim avtomobilom na sindikalnih demonstracijah Verdi, nato pa pospešil in trčil v ljudi. Policisti so potrdili, da so v osumljenčevo vozilo izstrelili en naboj.

FOTO: Michaela Stache/AFP

V skupini, v katero je zapeljal voznik, so bili udeleženci demonstracij oziroma shoda, povezanega s prometnim sindikatom Verdi, poroča bavarski portal BR24. Tiskovni predstavnik policije Thomas Schelshorn je za BR24 povedal, da bodo preverili, ali obstaja povezava med srečanjem prometnega sindikata in incidentom.

FOTO: Michaela Stache/AFP

Leta 2016 je na božični sejem v Berlinu s tovornjakom zapeljal Tunizijec, ki je bil neuspeli prosilec za azil. Umrlo je 13 ljudi. Decembra lani je tovornjak zapeljal v množico na božičnem sejmu v mestu Magdeburg. Šest ljudi je umrlo, okoli 300 pa je bilo ranjenih. Osumljenec je bil 50-letni Saudijec, ki je bil odkrit kritik islama. Magdeburg je bil najsmrtonosnejši v nizu napadov v zadnjem letu v Nemčiji, v katere so bili vpleteni osumljenci, ki so bili prosilci za azil, poroča BBC. To je okrepilo že tako napeto razpravo o migracijah v Nemčiji pred nacionalnimi volitvami prihodnji teden.

Ranjenih je najmanj 28 ljudi, med njimi je menda nekaj huje poškodovanih. Bild poroča o najmanj dveh osebah, ki imata hujše poškodbe, po navedbah Bilda je eden od teh otrok.

FOTO: Michaela Stache/AFP

Župan Münchna Dieter Reiter je za nemški časnik Bild potrdil, da so mu policisti povedali, da so med ranjenimi otroci. »Globoko sem šokiran. Moje misli so pri poškodovanih,« pravi. Policija je sporočila, da so v uporabi reševalni helikopterji.

Bavarski premier Markus Söder in notranji minister Joachim Herrmann FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Verdi je pozval k stavki Ta četrtek so številni uslužbenci mestne uprave prekinili delo, da bi demonstrirali zaradi opozorilne stavke za osem odstotkov višje plače, višje dodatke in tri dodatne proste dni. Sindikat Verdi je pozval k protestu, navaja Bild. Sindikat Verdi je sicer odpovedal načrtovani opozorilni stavkovni shod na münchenskem Königsplatzu, pa poroča BK24.

FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Incident se je zgodil le nekaj ur pred tem, ko bodo svetovni voditelji, med drugim ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in podpredsednik ZDA J. D. Vance, prispeli v mesto na münchensko varnostno konferenco, ki bo potekala v petek, piše BBC. Incident se je zgodil približno 1,5 kilometra od prizorišča, na katerem bo potekala varnostna konferenca.