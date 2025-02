(Samo)izključeni iz ključnih mednarodnih procesov

V nadaljevanju poreberite:

Kljub prelomnemu obdobju v transatlantskih odnosih zaradi napovedi in potez ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa na letošnji 61. münchenski varnostni konferenci, ki se je bo udeležilo 51 vodij držav, ne bo ne predsednika vlade Roberta Goloba ne predsednice republike Nataše Pirc Musar. Slovenski absentizem na najpomembnejših mednarodnih dogodkih se je letos začel že z neudeležbo na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu.

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so sporočili, da se bo münchenske varnostne konference, »na kateri bodo razpravljali o najpomembnejših aktualnih zunanjepolitičnih in varnostnih izzivih«, udeležila zunanja ministrica Tanja Fajon. Letos se bo konference udeležilo približno tisoč udeležencev iz več kot 110 držav. Med njimi bo kar 51 predsednikov držav oziroma predsednikov vlad, poleg tega pa še 46 zunanjih ministrov in 25 ministrov za obrambo.

»Ker bo predstavljen načrt za mir v Ukrajini in ker vstopamo v carinsko vojno, bi bilo verjetno smotrno in koristno, da bi se konference udeležil eden od najvišjih predstavnikov slovenske države,« meni obramboslovec dr. Klemen Grošelj.