Domnevno z nožem umoril partnerko

Na območju Kamnika je policija danes obravnavala nasilno smrt 34-letne ženske. Po doslej znanih podatkih naj bi 35-letni osumljenec prišel do stanovanja partnerke, s katero sta bila v ločitvenem postopku. V prepiru naj bi jo zabodel z nožem , 34-letnica pa je zaradi poškodb na kraju umrla. Policija je osumljencu že odvzela prostost.Policiste so o dogodku obvestili nekaj po 11. uri. Po dejanju je osumljenec sicer peš pobegnil s kraja, a so ga policisti kmalu izsledili in mu odvzeli prostost, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.Policisti še opravljajo ogled in opravljajo intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo, so še navedli.