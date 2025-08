Državljan Indije na begu pred policisti čelno trčil v voznico

Na Postojnskem so policisti danes obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil državljan Indije. Ta je prevažal več tujcev, ki so bili v državi nezakonito, dva sta pobegnila in ju policisti še iščejo. Pri čelnem trčenju z nasproti vozečim vozilom so se udeleženci po prvih podatkih policije lažje poškodovali. Policisti še izvajajo vse postopke.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so policisti ob 11.43 na primorski avtocesti poskušali ustaviti osebni avtomobil madžarskih registrskih oznak. 39-letni državljan Indije, kot so ga kasneje identificirali, ni ustavil, ampak je pospešeno peljal naprej mimo Postojne do izvoza Senožeče, kjer je zapustil avtocesto. Peljal je proti Senožečam in proti Postojni s kar 120 kilometri na uro in pri tem ogrožal druge udeležence v prometu.

Pri kamnolomu Razdrto je prehiteval tovorno vozilo s prikolico v ovinek in čelno trčil v nasproti vozeče vozilo, ki ga je pravilno peljala 26-letna voznica s 25-letnim sopotnikom.

39-letni Indijec je prevažal tri Kitajce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, dva potnika sta pobegnila in ju še iščejo, so navedli na policiji.

Regionalna cesta Senožeče–Razdrto je pri Lažah zaradi obravnave prometne nesreče še vedno zaprta za promet, poroča prometnoinformacijski center.