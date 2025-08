V prometni nesreči trije mrtvi in 15 poškodovanih

Na avtocesti v osrednjem delu Italije se je davi zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, 15 jih je poškodovanih. V trčenje južno od Firenc so bili vpleteni rešilec, tovornjak in trije avtomobili. Zaradi nesreče je bila najdaljša italijanska avtocesta A1 več ur zaprta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vse tri smrtne žrtve trčenja blizu mesta Arezzo so bile v rešilcu. Gre za dva prostovoljca in 75-letnega pacienta, ki so ga s pregleda peljali nazaj v bolnišnico.

Med 15 poškodovanimi je eden v kritičnem stanju. Stanje štirih je stabilno, deset je lažje poškodovanih.

Potek nesreče še preiskujejo. Po prvih informacijah so vsa vozila peljala v isti smeri, v rešilca pa naj bi trčil tovornjak s priklopnikom.

Zaradi nesreče je bila avtocesta več ur zaprta, še poroča Ansa.