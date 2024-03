Dveletni otrok padel v greznico, menda je hudo poškodovan

S Policijske uprave (PU) Murska Sobota so sporočili, da je včeraj popoldne okrog 16.30 dveletni otrok padel v fekalno jamo. Otroka so potegnili iz jame in mu do prihoda zdravniške ekipe nudili pomoč. S helikopterjem so ga nato prepeljali v UKC Maribor, kjer so ga zadržali na zdravljenju. Po doslej znanih podatkih je hudo poškodovan.

Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin dogodka in zbiranje obvestil. Po zaključku preiskave bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.