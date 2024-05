Na Jadranu spet vroče kot v Kekovih časih, Rujevica gosti derbi za prvaka

V zaključku sezone vsaka tekma šteje dvojno, prostora za spodrsljaje ni več. Na Reki se pripravlja nogometni posladek sezone, v Manchester prihaja neugodni Wolverhampton, Roma pa proti Juventusu lovi zmago za vsako ceno. Obeta se nam nov zanimiv nogometni konec tedna na tujem.

Manchester City – Wolverhampton (sobota, 18.30): Po izpadu iz lige prvakov je Manchester City nanizal tri zmage v angleškem prvenstvu brez prejetega gola in s tekmo manj za Arsenalom zaostaja le za točko, zato ohranjajo virtualno prednost pred londonskimi tekmeci. Danes na Etihad prihaja Wolverhampton, ena od zgolj treh ekip, ki je v tej sezoni elitne angleške lige ugnala City. V zadnjem obdobju je Wolverhampton v slabi formi, a tudi niso imeli pravega tekmovalnega naboja, saj je njihov položaj na sredini lestvice zagotovljen. Na gostovanju pri aktualnih prvakih motivacije ekipi, ki je ob pravi dnevni formi zmožna premagati tudi zvezdniške tekmece, gotovo ne bo manjkalo. Tip: 0.

Na prvi tekmi med današnjima tekmecema se je iskrilo, Wolves pa so City spravili na kolena. FOTO: Ed Sykes/Reuters

Stuttgart – Bayern (sobota, 15.30): Borussia Dortmund je z zmago nad PSG v prvem polfinalu lige prvakov prinesla Nemčiji dodatno 5. mesto, ki še vodi v ligo prvakov, posledično lahko povsem brez skrbi finiš sezone dočakata tudi drugouvrščeni Bayern in tretjeuvrščeni Stuttgart. Pri Bavarcih bo nekaj nosilcev igre najbrž dobilo dodatni odmor pred povratno tekmo z Realom, Stuttgart pa želi odbiti nalet četrtouvrščenega Leipziga, zato bo šlo v sobotnem bundesligaškem derbiju na nož od prve minute. V takšnem ozračju ponavadi Bavarci najdejo dodatno prestavo … Tip: 2.

Girona – Barcelona (sobota, 18.30): Katalonski derbi za prestiž. Barcelona ima pet kol pred koncem le dve točki naskoka pred katalonskimi tekmeci iz Girone, ki so pred svojimi navijači zelo nevarni, z 42 doseženimi goli na domači zelenici pa tudi najbolj strelsko razpoloženo moštvo v la ligi. Po drugi strani pa obramba Michela ni ravno neprebojna, na treh od zadnjih štirih tekem so prejeli po dva zadetka, tudi proti razpoloženim napadalcem Barcelone jim ne bo lahko. Z zmago bi Girona že potrdila prvi nastop v ligi prvakov v zgodovini kluba. Če se zaradi lastniških povezav z Manchester Cityjem ne bo vmešala Uefa … Tip: Več kot 3,5 gola.

Komu bo pripadel katalonski derbi za prestiž? FOTO: Albert Gea/Reuters

Rijeka – Dinamo Zagreb (nedelja, 19.30): Privrženci splitskega Hajduka so dolgo sanjali o naslovu hrvaškega prvaka, zdaj bodo derbi za lovoriko lahko spremljali le prek televizijskih zaslonov. Na Rujevici bo Rijeka skušala ponoviti dosežek iz nepozabne sezone z Matjažem Kekom ter z zmago na vročem in že dolgo razprodanem derbiju (vstopnice so pošle v dveh urah) premagati Dinamo in se zavihteti na vrh 1. HNL. Do konca sezone jih čakajo še tri tekme (Varaždin, Osijek, Slaven Belupo), a kdor bo v nedeljo zvečer slavil na jadranski obali, verjetno prednosti ne bo več izpustil iz rok. Tip: 0.

Roma – Juventus (nedelja, 20.45): Rimljani v ključnem delu sezone niso v najboljši formi, izgubili so prvi polfinalni dvoboj evropske lige z Bayerjem (0:2), v serie A pa z 1:3 ključno tekmo za četrto mesto z Bologno. Italijanski ligi bo v prihodnji sezoni pripadlo pet mest v ligi prvakov, a ima šestouvrščena Atalanta s tekmo manj in dvema točkama zaostanka možnost, da prehiti Romo. Zmaga za varovance Danieleja de Rossija je na derbiju z Juventusom, ki le še čaka na konec sezone, nujna. Tip: 1.