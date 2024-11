Gori večstanovanjska hiša na območju Tržiča

Policisti so danes okoli 17.25 prejeli obvestilo o požaru v večstanovanjski hiši na območju Tržiča. Interventne službe so takoj odšle na kraj požar, ki ga gasilci še gasijo.

Policisti so zavarovali širše območje požara. Določene ceste v okolici so zaprte, izvedli so tudi evakuacijo. Vse v bližini še naproščajo, naj upoštevajo navodila policistov ter drugih interventnih služb.

Zraven še prosijo vse, da naj ne hodijo na kraj požara in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo.

Bližnje okoliške prebivalce pa prosijo, da naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj ali hiš.