Stometrska tovorna ladja trčila v pomol, bojijo se izteka goriva

Tovorna ladja Guang Rong, ki je prevažala kamnit material, je sinoči v slabem vremenu trčila v turistični pomol v mestu Massa ob obali Toskane, poročajo italijanski mediji. Tako pomol kot ladja sta poškodovana, k sreči pa se ni poškodoval nihče izmed 12 članov posadke.

Kot najverjetnejši razlog nesreče navajajo moč vetra in razburkano morje, ki sta komandantu ladje preprečila nadzor nad plovbo. Mediji poročajo, da se je vonj ladijskega goriva po nesreči razširil kilometre daleč, bojijo se ekoloških posledic.

»Ne vemo še natančno, a se bojimo, de je del goriva izteklo v morje,« je povedal župan Masse Francesco Persiani. »Na to je kazal močan vonj po gorivu, ki se je razširil ponoči.« Situacija na prizorišču nesreče sicer še ne dovoljuje natančne ocene posledic.

Ladja je sicer plula pod zastavo Cipra. Bila je na poti iz Genove in zatem nekaj dni zasidrana v pristanišču Carrare, kjer so nanjo natovorili kamen. Kot navaja Il Corriere della sera, je njen kapitan Črnogorec, člani posadke pa Ukrajinci. Zaradi varnosti ladje so želel v slabem vremenu priti v La Spezio, a jim to ni uspelo.

Ladjo so sicer v Italiji že v preteklosti večkrat obravnavali zaradi nepravilnosti. Nazadnje so ji lanskega oktobra v Livornu celo prepovedali plovbo, a so jo zatem popravili in je znova lahko plula. Podobni prepovedi je sicer že pred leti doživela v Genovi in tudi Carrari.