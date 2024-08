Michele pri Dugem otoku, turizem med ladijskimi razbitinami

V nadaljevanju preberite tudi:

Eno navtično miljo od svetilnika Veli Rat na severozahodnem rtu Dugega otoka leži razbitina italijanske tovorne ladje Michelle. Pred dobrimi štiridesetimi leti je potonila, bolje rečeno nasedla na zelo prometni in očitno plitvi plovni poti ter postala svojevrstna atrakcija. Jadralci, jadrnice, jahte, izletniške ladje, čolni in čolnički se zdaj očarano zasidrajo okoli razbitine, kopalci si nataknejo masko in plavutke in se potopijo v davno izginuli svet. Da, turizem je na Hrvaškem prodrl globoko v morje – med ladijske razbitine.