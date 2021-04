Le po naključju med begom ni povzročil nesreče

V nadaljevanju preberite:

Stephena Casiraghija so zaradi njegovega divjega bega po Ljubljani marca 2017 za deset mesecev poslali v zapor, sodba pa je postala pravnomočna. Obramba se je obrnila še na vrhovno sodišče in v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrdila, da je Casiraghi s svojo vožnjo storil le prekršek, saj ni povzročil »neposredne nevarnosti za življenje in telo kakšne osebe«. A je bila neuspešna.