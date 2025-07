Rdeči biki v paniki, odpustili so še vodjo moštva

Ni bilo ravno strela z jasnega. Vodstvo Red Bull Racing v formuli 1 je po 20 letih odslovilo šefa moštva Christiana Hornerja, ki je počasi izgubljal niti, kar se je poznalo tudi pri rezultatih.

Horner je vodil Red Bull od leta 2005 ter ekipo popeljal do šestih konstruktorskih in osmih dirkaških naslovov prvaka. Laurent Mekies iz hčerinske ekipe Racing Bulls je njegov naslednik.

Christian Horner je bil pri Red Bullu 20 let. FOTO: Jakub Porzycki /Reuters

Uradnega razloga za prekinitev pogodbe, Horner je imel sklenjeno do leta 2030, v moštvu niso navedli. »Christianu Hornerju se želimo zahvaliti za izjemno delo v zadnjih 20 letih,« je dejal Oliver Mintzlaff, generalni direktor Red Bulla. »S svojo neutrudno predanostjo, izkušnjami, strokovnim znanjem in inovativnim razmišljanjem je bil ključen pri uveljavitvi Red Bull Racinga kot ene najuspešnejših in najbolj privlačnih ekip v Formuli 1. »Hvala za vse, Christian, za vedno boš ostal pomemben del zgodovine naše ekipe.«

Horner je imel v zadnjih 18 mesecih turbulentno obdobje na stezi in zunaj nje. Obtožbe neprimernega vedenja, ki jih je februarja 2024 proti njemu podala sodelavka, so bile po pritožbi lansko poletje zavrnjene. Horner je obtožbe ves čas zanikal.

Christian Horner in Max Verstappen sta se veselila štirih naslovov. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Red Bull je v zadnjih 18 mesecih zapustilo več vidnih osebnosti, med njimi legendarni oblikovalec Adrian Newey, ki je odšel k Aston Martinu, in športni direktor Jonathan Wheatley, ki se je pridružil Sauberju.

Kot kaže, Red Bull po štirih letih vladavine Maxa Verstappna ne bo osvojil naslova prvaka med dirkači. McLarnova mlada asa Oscar Piastri in Lando Norris imata precejšnjo prednost pred Verstappnom. Slednji je na zadnji dirki v Silverstonu storil napako in kljub prvemu štartnemu položaju zasedel peto mesto. Verjetno pa je bila kaplja čez rob VN Avstrije, domača dirka Red Bulla, kjer so rdeči biki ostali brez točk. Vse bolj glasne so govorice, da bo Nizozemec prestopil k Mercedesu.

Horner je poročen z Geri Halliwell, nekdanjo članico legendarne glasbene skupine Spice Girls.