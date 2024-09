Materino truplo »dišavil« z ustno vodico

Aleš Krošelj, ki naj bi decembra lani v stanovanju bloka v središču Kočevja zagrešil poskus uboja oziroma ubil 67-letno mater, se včeraj pred petčlanskim sodnim senatom, ki mu predseduje ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri, ni zagovarjal.

Tožilstvo, ki ga zastopa Sedin Kičin, trdi, da naj bi mater z rokami in nogo med 30. novembrom in 2. decembrom 2023 tako močno udaril v glavo, pa tudi v predel prsnega koša, da je padla na tla in zaradi obsežne krvavitve v možganih umrla. Krošelj naj bi uboj zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Oba z mamo sta bila že dlje časa odvisnika od drog. V preteklosti naj bi bil do nje tudi že večkrat nasilen.

Vprašanje je, kdaj bi bila policija obveščena o vsem skupaj, če se 5. decembra lani obdolženčev sin ne bi odločil obiskati očeta in babico. V žepu je imel le deset evrov in kolebal je, ali naj se odpelje z avtobusom v Ljubljano, »da bi se očistil droge«, ali pa gre k očetu po »bulerje« oziroma zimska oblačila.

Še istega večera je zaman trkal na vrata njunega stanovanja. Po prespani noči je vnovič poskusil okoli sedmih zjutraj. Neuspešno. Zato je prislonil uho k vratom in poslušal, ali se v stanovanju kaj dogaja. Oče, ki je imel na obrazu masko, mu je v nekem trenutku le odprl. Zaznal je »sladkast smrad« in glede na televizijske dokumentarce, ki jih je gledal, takoj pomislil na razpadajoče truplo. To je tudi zagledal na kavču.

Priznal je sinu

Z očetom naj bi bil nato v stanovanju še okoli štiri ure. V tem času naj bi mu oče priznal, da je ubil njegovo babico. Pa da je truplo »šprical z ustno vodo, da ne bi tako smrdelo«. Oče naj bi mu tudi rekel, da če bi imel avto, »bi se je že znebil«. A se je takoj popravil, da pa tega svoji materi ne bi mogel narediti. Očeta, ki je pred njim z nožem lupil jabolko, se je zelo bal. Pod pretvezo, da gre kupit alkohol, je stanovanje le zapustil in vse prijavil policiji. »Že pred tednom dni je ubil mamo,« naj bi jim sporočil.

Aleš Krošelj je psihiatru dejal, da se ničesar ne spominja, zagovarjati pa se ni želel. FOTO: Aleksander Brudar

Obtoženčev zagovornik Igor Bernik je na začetku sojenja poudaril, da ima tožilstvo kot edini oprijemljiv dokaz zoper obtoženega izjavo njegovega sina, ki pa da je »vzeta iz konteksta oziroma je posledica prigovarjanja policistov, ko so ga zasliševali«. Policija pa da tudi ni natančno preverjala, ali bi lahko v stanovanje, ko naj bi se obtoženi tistega usodnega dne povsem »zadel«, prišel še kdo drug. »Bila sta odvisnika od drog in alkoholika. Pogosto sta gostila druge odvisnike,« je poudaril in še, da je »obtoženi tudi jasno povedal, da je v trenutku, ko se je ponovno zavedel, opazil, da je stanovanje izjemno razmetano, kot da bi nekdo nekaj iskal, prav tako so bila vhodna vrata odklenjena«.

Po prepričanju obrambe ne gre spregledati ugotovitev sodnega izvedenca, ki ni mogel z gotovostjo potrditi, ali so nastale poškodbe pri pokojni ženski posledica padca, »kar bi bilo zelo mogoče glede na psihično stanje oškodovanke«. Ta je le nekaj dni pred tem prebolela hudo pljučnico. Ob 161 metrih višine pa je vsega skupaj tehtala 37 kilogramov.

Izvedenec za psihiatrijo Dragan Terzič je sicer ocenil, da je bil obtoženi v času kaznivega dejanja zaradi uživanja psihoaktivnih snovi in neopredeljene osebnostne motnje bistveno zmanjšano prišteven. In da je nevarnost ponovitve takšnega ali podobnega kaznivega dejanja v primeru abstinence majhna, sicer pa latentna. Menil je, da bi mu bolj koristilo ambulantno psihiatrično zdravljenje, a da je vprašanje, ali bi se ga udeleževal. »To, kar se je zgodilo, je bil zanj hud stres in bi lahko bilo motiv, da bo odslej drugače. Vendar tega ne bomo vedeli, dokler ne bomo poskusili,« je povedal izvedenec.