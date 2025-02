Med gašenjem je v mrazu zmrzovala zaščitna oprema

V nadaljevanju preberite:

Marjan Fekonja iz mariborske gasilske brigade je vodil intervencijo, v kateri je bilo angažiranih 140 gasilcev. Poziv številke 112 – klica v sili – je njega in kolege dohitel ob 16.15. Posredovanje je bilo zahtevno tako zaradi obsega požara kot zaradi daljše vožnje do požarišča. Ko so prispeli tja, je bil požar že precej razvit. Najprej so začeli gasiti v mansardi, pozneje se je ogenj razširil v prvo nadstropje. Dim in plamene je bilo mogoče videti iz Maribora in širše okolice. Fekonja je še posebej omenil študente iz Banjaluke in njihovega profesorja, ki so bili nastanjeni v sosednjem objektu. Prvi so opozorili na požar in ga tudi sami začeli gasiti, dokler na Pohorje niso prispeli gasilci.