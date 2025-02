Policisti začeli ogled pogorišča na Pohorju, škode za milijon evrov

Policisti so danes začeli ogled kraja včerajšnjega požara na Hočkem Pohorju in ugotavljati vzroke zanj. Gasilcem je dokončno uspelo pogasiti ogenj okoli 22. ure, v dogodku se ni nihče poškodoval, po nestrokovni oceni pa je nastalo za milijon evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot smo poročali včeraj, je zagorelo ostrešje hiše v okviru apartmajskega naselja Bolfenk; požar pa se je pozneje razširil. Zaradi obsežnosti požara so bili poleg Gasilske brigade Maribor na kraju dejavni še člani šestih prostovoljskih gasilskih društev. Pri intervenciji so imeli težave tudi zaradi zmrzovanja vode in opreme.

Decembra 2021 je na tem območju že zagorela ena od apartmajskih hiš, tokrat pa je ogenj zajel sosednjo stavbo. Zgorelo je prvo nadstropje in celotna mansarda turističnega objekta, v katerem je bilo več apartmajev. Po poročanju časnika Večer je policija takrat ugotovila, da je zagorelo na ostrešju, neposredno ob dimniku, in sicer zaradi pregretja dimnika.