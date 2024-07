Mislil, da je z avtom zbil srno, a je do smrti povozil pešca

V nadaljevanju preberite:

Čez tri mesece in pol bosta minili dve leti od tragične smrti 49-letnega Marjana B. iz Brezja pri Trebelnem. Zbil ga je voznik osebnega avtomobila Rožle Grintal s Potovega Vrha pri Novem mestu.

Da je bil nesrečnež žrtev prometne sreče, je postalo jasno šele četrti dan po njegovem izginotju, ko so osem metrov pod cesto za grmom našli njegovo truplo. Prav zaradi tega, ker so lahko policisti okoliščine nesreče ugotavljali šele štiri dni kasneje, je marsikatero ključno vprašanje ostalo brez odgovora, med drugim tudi to, ali je Grintal vozil pijan in kako oziroma kje je hodil pešec v trenutku trka.

Na prvem sojenju novembra lani je bil Grintal obsojen na štiri leta in pet mesecev zapora zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, oproščen pa je bil očitkov, da je pustil ponesrečenega v prometni nesreči brez pomoči. Višje sodišče v Ljubljani je sodbo maja razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje, 7. maja je za Grintala tudi odpravilo pripor.