Morilca so ujeli, ko je prečkal mejo s Slovenijo

Če je za marsikoga, ki ni bil seznanjen s podrobnostmi policijskega dela, sprva kazalo, da bosta septembrska umora v Braslovčah in v Zgornjem Dupleku za preiskavo trd oreh, pa se je hitro pokazalo, da to ne drži. Oba osumljena sta namreč za zapahi. Najprej so v zadevi Braslovče olisičili 44-letnega Slovenca, v petek pa v primeru Zgornji Duplek 33-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Ta se je, naivno misleč, da ga ne bodo prijeli, kot tranzitni potnik pojavil v naši državi.

Bosanec je za seboj sicer poskušal zabrisati sledi, a se mu ni izšlo. Mariborski kriminalisti so bili doslej v zvezi z zločinom, ki se je zgodil v eni od dupleških delavnic, molčeči. Prek svoje službe za stike z javnostjo so sporočili le, da so bili 8. septembra obveščeni o smrti moškega, ki je postal žrtev kaznivega dejanja. Več podrobnosti naj bi razkrili danes.

Domačini niso videli ali slišali ničesar

Tistega dne je v svoji hiši umrl 64-letni Dragan G., ki je proizvajal kovinske konstrukcije in njihove dele. Sredi belega dne ga je s topim predmetom pokončal neznanec, ga po dejanju pokril z odejami in pobegnil. Po zločinu je veljalo, da domačini niso videli ali slišali ničesar, in čeprav je Dragan med njimi živel že nekaj let, so o njem vedeli zelo malo, kaj šele, da bi nam kdo povedal, ali je bil s komerkoli v sporu.

Iz krogov blizu preiskave je bilo v dneh, ki so sledili, slišati, da ožijo krog možnih osumljencev. Širile so se tudi govorice, da je morilec po dejanju pobegnil v južne kraje, in v petek se je pokazalo, da je bilo res tako. Bosanec je namreč pobegnil v domovino, kjer bi lahko bil varen do konca svojih dni, saj nam ga tamkajšnje oblasti kot svojega državljana zagotovo ne bi izročile. A naivnež se je ujel v zanko.

Očitno je bil prepričan, da ga preiskovalci kaznivega dejanja nimajo niti na najširšem seznamu osumljencev, tako se je v petek, teden dni po umoru, vrnil v Slovenijo, oziroma se je po poročanju Večera nameraval čez mejo naše države peljati na delo v drugo državo Evropske unije. Na pot naj bi se odpravil skupaj z očetom, v Sloveniji pa so mu policisti prekrižali načrte. Prijeli so ga na območju policijske uprave, v kateri je zagrešil zločin, torej mariborske. Osumljenec naj bi se sicer v Sloveniji preživljal s priložnostnimi deli, ni pa še znano, ali je sodeloval tudi z umorjenim.

Del zasežene droge v Braslovčah. FOTO: PU Celje

Nihče si ni upal pogledati na hodnik

Le tri dni pred nasilno smrtjo Dalmatinca pa je v Braslovčah pod streli iz orožja omahnil državljan Bosne in Hercegovine, 42-letni Edo D. Pri nas se je ukvarjal s priložnostnimi deli, zaposlen pa naj bi bil tudi v štorskem podjetju Kovis. Umor se je 5. septembra zgodil v stavbi, v kateri je bil nekoč Hmeljarski dom v lasti Kmetijske zadruge, in kjer so v zgornjem delu delavska stanovanja.

In tudi v tem primeru ni nihče videl ničesar. So pa vsaj slišali. Edovega soseda je zbudil nenavaden ropot. »Slišalo se je, kot bi nekdo močno udarjal po sosednjih vratih. Toda nihče si ni upal pogledati na hodnik. Šele po kakšnih petih minutah ali več, ko je zavladala tišina, sem odprl vrata in pogledal po hodniku, nato pa v mlaki krvi videl ležati Eda.«

Začela se je intenzivna preiskava, njene izsledke je pred nekaj dnevi strnil Aleš Slapnik, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na PU Celje. »Pri ogledu kraja kaznivega dejanja smo ugotovili, da je bila žrtev umorjena s strelnim orožjem, storilec pa je s kraja dejanja pobegnil. Istega dne smo bili obveščeni še o kaznivem dejanju izsiljevanja, ko je takrat še neznani storilec moškemu, povezanemu z osebami iz kroga umorjenega, z več različnih klicnih številk grozil s smrtjo. Zagrozil mu je, da bo, če mu ne izplača večje vsote denarja, končal tako kot 42-letna žrtev umora.«

Umora, izsiljevanja in tudi prometa z mamili je po naših informacijah osumljen 44-letni podjetnik U. V. s Tabora, ki ima v pritličju zgradbe, kjer se je zgodil umor, v najemu gostinski lokal. Celjski policisti so opravili 11 hišnih preiskav v več objektih, ki jih je uporabljal osumljeni morilec. »V enem od njih, in sicer v montažnem prostoru, smo našli več kot 50 kilogramov različnih prepovedanih drog: dobrih 17 kilogramov kokaina, dobrih deset kilogramov hašiša, dobrih 17 kilogramov amfetamina in okoli 10.000 tablet ekstazija. Prav tako smo pri hišni preiskavi, v kateri smo zasegli omenjeno drogo, zalotili 44-letnega državljana Srbije z začasnim prebivališčem v Sloveniji.« Oba sta zdaj v preiskovalnem priporu, U. V. torej zaradi umora, izsiljevanja in pečanja z mamili, njegov srbski vrstnik pa zaradi poslov, povezanih z mamili.

Morila tudi dva mladoletnika

Če bosta morilca iz Zgornjega Dupleka in Braslovč spoznana za kriva umora, jima grozi od 15 do 30 let zapora, če bosta obsojena zaradi milejšega uboja, pa od pet do 15. Letos je bilo pri nas umorjenih deset ljudi, sedem moških in tri ženske. Štirje zločini so se zgodili v družinskem krogu. Najbolj nedoumljivi tragediji sta se zgodili na Gorenjskem in v Ljubljani, kjer sta mladoletnika usodno dvignila roke nad roditelja. Desetega januarja so škofjeloške policiste obvestili o umoru, 17-letnik je z več vbodi z nožem vzel življenje 54-letni materi. Ravno tako je z ostrim predmetom 7. julija na območju ljubljanskih Most sin ubil očeta. Storilec je bil star šele 15 let.