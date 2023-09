Na Bovškem Gamsovcu umrla planinka

V torek nekaj pred deseto zjutraj je na območju Bovškega Gamsovca, 2392 metrov visoke gore v bližini Triglava, padla planinka, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Po prvih zbranih podatkih sta moški in ženska, oba državljana Nemčije, hodila na krušljivem delu planinske poti. Ženska je stopala približno pet metrov za moškim, ko je padla na skalo, se več deset metrov kotalila po strmini, nato pa padla še po strmem meliščnem grebenu. Na kraju nesreče je podlegla poškodbam.

Posredovali so člani GRS Bovec in dežurna ekipa GRZS z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske so pokojnico prepeljali na letališče v Bovec. Policisti niso ugotovili sumljivih okoliščin. Zdravnik splošne ambulante Bovec je odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.