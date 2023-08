Hujši padec pohodnika na območju Prisojnika

Letalska policijska enota je z dežurno ekipo gorske reševalne službe včeraj na območju Prisojnika na bovški strani obravnavala hujši padec pohodnika, ki se je po Slovenski poti z gore vračal na Vršič.

»Na zahtevni označeni poti je izgubil ravnotežje in padel okoli 20 metrov pod pot ter po kotaljenju po skalah huje poškodovan obležal. Hodil je sam. Prvo pomoč so mu nudili drugi pohodniki, ki so na interventno številko 112 tudi prijavili nesrečo. Pohodnik, slovenski državljan, je bil s helikopterjem odpeljan v zdravstveno ustanovo,« so sporočili iz Policije.

Pri tem so pozvali k ustrezni pripravi na turo in veliki odgovornosti posameznikov. Obenem je, kot navajajo, treba preveriti, katera izhodišča so zaradi nedavne naravne ujme zaprta zaradi poškodb infrastrukture, kajti to lahko pomeni, da bo čas reševanja bistveno daljši.

»Tveganje v gorah mora vsak pri sebi zmanjšati na minimum, to pa pomeni, da mora izbrati tako turo, ki jo z opremo, ki jo ima, lahko opravi brez posebnih težav. Hoditi je treba v družbi z vsaj še eno osebo, domači ali kdo drug pa naj bo seznanjen, kam gremo, s kom in kakšna je dinamika ture. Četudi bo priprava popolna, je treba vzeti v zakup, da nekaj tveganja še vedno ostane.«