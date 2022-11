Na območju Grosuplja našli truplo novorojenčka

V sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina na območju Grosupljega so danes zjutraj pri ločevanju odpadkov našli truplo dojenčka, je poročala TV Slovenija. Policija je najdbo potrdila, okoliščine še preiskuje,

Da je bilo truplo najdeno v sortirnici, so za javno televizijo potrdili na Komunalnem podjetju Grosuplje.

Z ljubljanske policijske uprave so medtem zvečer sporočili, da so bili o najdbi trupla novorojenčka moškega spola na območju Grosupljega obveščeni nekaj pred 8. uro.

Policisti so kraj najdbe zavarovali in zbrali prva obvestila. Opravljen je bil ogled, o tem pa sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec ter zdravnik Inštituta za sodno medicino.

Tja so po najdbi tudi odpeljali truplo na obdukcijo.

Okoliščine dogodka kriminalisti še preiskujejo, zato več informacij ne morejo dati.