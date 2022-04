Na območju Starega vrha v soboto umrla planinka

Na območju Starega vrha se je v soboto popoldan smrtno ponesrečila planinka. Med vračanjem proti Podvrhu je z zahtevne in ozke lovske poti zdrsnila na strmo travnato in kamnito pobočje. Po daljšem drsenju je umrla na kraju nesreče, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Planinka je hodila v skupini, pri čemer ni šlo za organizirano oziroma vodeno turo. Pokojno planinko so v dolino prenesli škofjeloški gorski reševalci.

Policisti so pozvali k previdnosti. Podlaga, ki je zelo suha, zelo drsi, nevarna so tudi strma travnata in suha gozdna in izpostavljena pobočja, so opozorili.