Na območju Triglava umrl 30-letni hrvaški pohodnik

S kranjske policijske uprave so sporočili o tragični nesreči. Okrog 8. ure zjutraj so z regijskega centra za obveščanje Kranj sporočili o nesreči na območju Triglava.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, se je pohodnik vzpenjal po zasneženi Tominškovi poti iz doline Vrat proti Triglavu. Med hojo je 30-letnemu hrvaškemu pohodniku, na višini med 1.700 in 1.800 metrov, zdrsnilo in je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl.

Kot so dodali, je bil sicer pohodnik primerno opremljen. Na kraju dogodka so bili reševalci GRS Mojstrana in dežurna posadka GRZS s policistom gorske policijske enote, ki so pohodnika s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. Policisti so navedli, da okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.