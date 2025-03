Hannawald: To je res žalostno, to vidi še nekdo z dioptrijo 6

Prah okrog domnevno prevelikih tekmovalnih dresov, s katerimi nekateri smučarski skakalci in skakalke opozarjajo nase tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, se še ni polegel. Ravno nasprotno; v vročo debato se je vmešal tudi nekdanji nemški zvezdnik Sven Hannawald.

»Žalostno je, kako daleč je že prišlo. To ne more biti res! Reprezentance se zdaj obtožujejo že med seboj, v tem cirkusu vlada popolno nezaupanje. In zakaj? Ker odgovorni nimajo rdeče niti,« je pristojne pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) okrcal Hannawald in pripomnil, da imajo nekateri skakalci v Trondheimu vidno prevelike drese.

»Še nekdo z dioptrijo 6 lahko vidi, da na prvenstvu nekateri skačejo s kombinezoni, ki ne ustrezajo pravilom, sprejetim pred sezono,« je poudaril 50-letni Nemec, ki mu je posebej v oči padla oprema Norvežanke Anne Odine Strøm, bronaste s srednje skakalnice. »Dajte mi njen dres in bom šel tudi sam skočit. Vem, da se mi ne bo nič zgodilo, saj me bo 'ujel' ...«

Kar se v zadnjem obdobju dogaja v skokih, ga živcira in jezi. »Prisilijo te, da goljufaš, če želiš biti spredaj. To je res obupno,« je dejal Hannawald, ki upa, da bodo odgovorni pri FIS vendarle našli ustrezno pot in ji ostali zvesti. »V nasprotnem primeru bomo priče podobni zmešnjavi kot v Pekingu,« je še opozoril dvakratni svetovni prvak v poletih (Vikersund 2000 in Harrachov 2002) ter olimpijski podprvak z velike skakalnice v Salt Lake Cityju 2002.