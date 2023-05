V nadaljevanju preberite:

Obtožencu so v tem postopku sicer očitali kaznivo dejanje nasilja v družini, ker je na oškodovanko v prvi polovici lanskega leta najmanj enkrat na teden vpil in jo poniževal, da je prasica in kurba, da je bila s celim Hrastnikom in Ljubljano, jo večkrat porinil tako močno, da je padla po tleh, in ji grozil, da ima pištolo in da bo poskrbel, da bodo vsi njeni pokojni. Nekega majskega dne jo je denimo prijel z obema rokama za ramena, jo potiskal do vrat kopalnice in jo z glavo sunkovito porinil v vrata. Junija jo je spet poniževal ter prijel za nož, zato je zbežala na balkon.