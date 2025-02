Nesreči na smučiščih Kope in Ribnica na Pohorju: huje poškodovana dva otroka

Že prvi dan počitnic sta se na smučiščih zgodili dve nesreči. Na Kopah je s sedežnice zdrsnila deklica in padla z višine približno petih metrov ter se pri tem huje poškodovala. Na smučišču Ribnica na Pohorju pa se je pri padcu huje poškodoval deček. Deklico so odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, dečka pa so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Na Kopah je s sedeža štirisedežnice pod varovalom zdrsnila deklica in padla v globino. Poleg nje in še dveh otrok je bila v tistem času na štirisedežnici spremljevalka skupine. Deklico so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Na smučišču Ribnica na Pohorju še je prav tako včeraj huje poškodoval deček, ki je na strmini izgubil nadzor nad smučmi in padel. Otroka, ki je pri smučanju uporabljal vso potrebno zaščitno opremo, so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so sporočili celjski policisti.