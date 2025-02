Pričevalec zanikal pristnost posnetkov, zadeva tudi pred KPK

V nadaljevanju preberite:

V oddaji 24UR Fokus je POP TV objavila skrivaj posnete telefonske pogovore, ki razkrivajo domnevne nepravilnosti pri dodeljevanju poslov avtovlek na Darsu. Pričevalec, ki je bil več let povezan z odvetnico Nino Zidar Klemenčič, na posnetkih trdi, da je ta posredovala pri Darsu v korist avtovlekarskega podjetja Enesa Draganovića, ki ji je bil v zameno pripravljen podariti uro Rolex in izplačati 100.000 evrov.

»Z Nino sva osebno prijateljevala, skrbel sem za njene konje, nikoli nisem vedel nič o njenih poslovnih zadevah, vse, kar so objavili, je laž,« nam je dejal v telefonskem pogovoru dejal t. i. pričevalec, ko smo ga poklicali za komentar.

Posnetki naj bi tudi razkrivali komunikacijo odvetnice s članom uprave Darsa, od katerega naj bi zahtevala ureditev posla v zameno za darilo. Hkrati se v zgodbi pojavljajo sumljive transakcije pri nakupu stavbe na Litijski ulici, kjer je Draganović prejel večmilijonska nakazila, Zidar Klemenčičeva pa izdala račun v višini 1,2 milijona evrov.

Odvetnica vse očitke zavrača in poudarja, da se na posnetkih o njej le govori, sama pa ni bila neposredno vključena v pogovore. »Naj pokažejo posnetke, na katerih sem tudi jaz, če jih imajo,« je dejala za Delo.

V pogovoru za Delo je pojasnila, da gre za obtožbe in posnetke tretjih oseb proti njej, ki so brez vsake podlage v dejstvih. »Na tak način lahko vsak o vsakem reče vse in to potem postane resnica, s tem, ko se objavi v najbolj gledanem televizijskem terminu.«

Kakšna je zgodba Nine Zidar Klemenčič in kako odgovarja na očitke? Z njo smo opravili krajši intervju.

Kdo je »pričevalec«, torej oseba, ki je Samu Feštajnu, lastniku avtoprevozniškega podjetja Žonta, v telefonskem pogovoru dejala, da ste posredovali na Darsu, da ste vlekli vse niti ter v zameno prejeli 100.000 evrov, rolex in počitnice na jahti?

On je tekmovalni jahač – športnik. Tekmuje v preskakovanju ovir in jaha tudi nekaj mojih konj. Poznam ga že ....