NPU podal ovadbo za šest osumljencev zaradi dobave testov za covid-19

Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo na Evropsko javno tožilstvo za dve kaznivi dejanji, povezani z dobavo hitrih antigenskih testov za diagnostiko covida-19, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Kazenska ovadba je podana za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 1. odstavku 257. člena kazenskega zakonika (KZ-1) in za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 257.a člena KZ-1. Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da se nanaša na izvedbo javnega naročila in izvajanje pogodbe za dobavo testov.

Osumljenih je šest fizičnih oseb.

Testiranje za covid-19 avgusta lani FOTO: Leon Vidic/Delo

Portal Preiskovalno.si poroča, da je med njimi tudi direktor Majbert Pharme Klemen Nicoletti. Kot neuradno informacijo portal navaja, da je med ovadenimi »po vsej verjetnosti tudi direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in prehrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik, ki je kljub nasprotnim dokazom in opozorilom stroke o neprimernosti in lažnih rezultatih hitrih testov vztrajala, da so slednji ustrezni«.

Osumljenci so slovenski proračun z omenjenima kaznivima dejanjema oškodovali za 1,1 milijona evrov.