Obramba pravi, da je imel umorjeni veliko sovražnikov

Urošu Vozliču, podjetniku iz Tabora, obtožnica očita umor 42-letnega državljana Bosne in Hercegovine Eda Delića iz nizkotnih nagibov. Obtoženca, ki je po poklicu trgovski potnik in je oče štirih otrok, je na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču sodnica Ingrid Lešnik povprašala o priznanju krivde. »Krivde ne priznam po nobeni točki obtožnice,« je vse, kar je dejal 45-letnik.

Vozlič naj bi 5. septembra lani na Delića streljal s pištolo. Kot so nam povedali neuradni viri, naj bi izstrelil več nabojev oziroma je bilo truplo prav »prerešetano«. Usodni naj bi bili štirje streli. Po dejanju v poslovno-stanovanjski zgradbi v Trnavi v občini Braslovče so sprožili obsežno preiskavo. Policija je šele po desetih dneh razkrila nekoliko več podrobnosti, a še zdaleč ne vseh. Tudi zato, ker naj bi ena od prič takoj po dogodku zapustila Slovenijo. To naj bi bil 45-letni državljan Srbije, ki je vse od takrat našim organom pregona nedosegljiv.