Množičen na bencin, morda tudi na elektriko

Citroën je znamka s pestro zgodovino. A medtem ko imajo njihovi nekdanji modeli mnogo oboževalcev, z novimi izdelki v zadnjem času niso ravno blesteli. Seveda bi radi to spremenili, novo poglavje bi začeli tam, kjer menijo, da je njihovo bistvo – pri množičnih avtomobilih. Te dni smo torej končno lahko poskusili njihov novi model C3, ki so ga razvili na električni in bencinski pogon.

Gašper Boncelj

Citroën ë-C3 oziroma C3 je zanimiva stvaritev. Ima nekaj svežih oblikovalskih dotikov, posebej seveda novo izvedbo znaka dvojne puščice, ki je hkrati poklon prvi izvedbi tega loga, po drugi strani pa naj bi nakazoval, da želi Citroën dati večji poudarek dostopnosti njihovih avtomobilov. Ima prepoznave sprednje in zadnje luči, sicer pa je celotna podoba umirjeno živahna, ni nekih radikalnih potez.

C3 je po zasnovi manjši križanec, če hočete, mestni terenec. Dolg je podobno kot doslej, 401 cm, medosna razdalja je z 254 cm ostala nespremenjena, je pa višji, za kar 11 centimetrov, tudi od tal je bolj oddaljen, v električni izvedbi za 16 centimetrov, v bencinski za 19 cm. To je prvi model skupine Stellantis na novi manjši osnovi, ki pač sprejme tako klasični kot električni pogon. Na kratko smo poskusili oba, vsak po svoje je zanimiv. 1,2-litrski bencinski trivaljnik z močjo 74 kW v novem C3 daje dober vtis, je kar poskočen, prijetno ga je voziti, tudi zaradi presenetljivo natančnega ročnega šeststopenjskega menjalnika. Seveda lahko le upamo, da bo tudi na dolgi rok deloval dobro, trivaljniki imajo na splošno kdaj s časom težave.

Tudi s povsem električnim (motor z močjo 83 kW) gre prijetno, še bolj tiho, pa manj živahno, najhitreje se zmore peljati še ravno avtocestnih 130 km/h. Je tudi težji, skoraj 1,4 tone znaša masa, pri bencinski različici 1,1 tone. Doseg je uradno 320 km, baterija ima zmogljivost 44 KWh, prihodnje leto pride še manjša izvedba. Kemijska zasnova prinaša v obeh primerih katodo iz litij-železovega fosfata (oznaka LFP). Polni se lahko počasneje z izmeničnim tokom (7 ali 11 kW) in hitreje z enosmernim (do 100 kW).

Armaturna plošča boljše izvedenke. FOTO: Gašper Boncelj

Vozili smo predserijske modele, kot so nam rekli, potovalni računalnik in druga programska oprema še niso povsem nastavljeni, zato o konkretni praktični porabi enega in drugega pogona tokrat še ne moremo govoriti.

C3 je prijetno vzmeten, tudi temu modelu so zadaj namestili neke vrste hidravliko. Udobna sta sprednja sedeža, tudi zadaj je glede na mere prijetno zračno, prtljažnik zmore 320 litrov, ima pa neugodno globok rob.

Notranjost v vstopni opremi Foto Gašper Boncelj

V novincu tako kot v peugeotih na tanek pas merilnikov gledamo čez volan, s tem nisem imel težav, informacij pa je dovolj. Na sredini je pri boljši opremi manjši večfunkcijski zaslon na dotik, pri vstopni držalo za pametni telefon, preko katerega prenašate, gledate ali poslušate, kar vas zanima. V tem primeru pač ni še česa drugega, ni obrobe iz blaga na armaturni plošči, ni strešnih nosilcev, zadnje šipe se spuščajo in dvigajo na roko, kolesa imajo jeklena platišča s plastičnimi pokrovi, ki niti niso videti slabo.

Takšen citroën, oprema ima angleško oznako you!, v bencinski izvedbi pri nas velja 16 tisočakov, v električni pred subvencijo 25 tisoč evrov, če se kupec odloči za financiranje, je še za tisočaka oziroma tisočaka in pol cenejši. Po drugi strani z boljšo opremo (max) v bencinski izdaji stane 19 tisoč evrov, v električni izvedbi pred subvencijo 28 tisoč evrov, pa znova s financiranjem nekaj manj. Naročila so že možna, ampak avtomobili bodo tu šele jeseni.

Z bencinskim trivaljnikom je cenovno še dostopnejši. Pogon ni slab. FOTO: Gašper Boncelj

Kako so dosegli nižjo ceno? »Prvi vzrok je nova platforma [tudi Francozi zanjo uporabljajo angleški izraz smart car platform, SCP], drugi je cenejša baterija​ LFP; električni motor nima športnega programa, navor ni zelo velik, a zadosten; ob tem lahko zmanjšaš zavore, prenos; nekateri deli se barvajo bolj enostavno … Privarčuješ malo tu, malo tam, manj je opcij, ob vsem tem je krajši proizvodni čas, konkretno za 25 odstotkov glede na dosedanji model,« nam je razložil produktni vodja Thierry Blanchard. »Motorje izdelujemo v Franciji, baterijo na Kitajskem, vozilo pa sestavijo v naši tovarni v Trnavi na Slovaškem. Avtomobil smo začeli razvijati pred štirimi leti, najprej je bil zamišljen kot električen, potem smo dodali še klasičen pogon za tiste, ki si električnega kljub vsemu ne morejo privoščiti. V vsaki generaciji se C3 zelo spremeni, včasih je bil zelo okrogel, potem bolj oglat, zdaj smo mu dali videz športnega terenca, to imajo ljudje radi,« je povedal Blanchard.

Prihodnje leto pride, kot rečeno, še izvedba z manjšo in cenejšo baterijo (33 kWh) in dosegom do 200 km, pri klasičnem pogonu pa bodo bencinski trivaljnik nadgradili s hibridno izvedbo. Prav tako prihodnje leto bo nared še en nov soroden model, novi citroën C3 aircross, ki bo opazno daljši, lahko bo imel tudi tri sedežne vrste. S te platforme bodo seveda prihajali še drugi modeli koncerna, na primer nova fiat panda (prva fotografije je v novicah spodaj) ali pred kratkim razkrita opel frontera.

»Privarčuješ malo tu, malo tam, manj je opcij, ob vsem tem je krajši proizvodni čas, konkretno za 25 odstotkov glede na dosedanji model,« pravi produktni vodja Thierry Blanchard. FOTO: Gašper Boncelj

Vsekakor ima Citroën z novincem velike načrte, ne nazadnje je C3 v različnih dosedanjih rodovih našel več kot pet milijonov kupcev, menda več, kot so nekoč v dolgi prodajni dobi prodali legendarnih spačkov. Verjamemo, da bo veliko kupcev za bencinsko izvedbo, morda pa tudi za električno, saj je to po dolgem času eden prvih dostopnejših izdelkov.