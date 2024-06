Na 100 odstotkih, a v Stožicah jih iztisnejo še 10 več

V nadaljevanju preberite:

V ligi narodov za odbojkarje sta na vrhu Italija in Slovenija s po sedmimi zmagami in enim porazom. Ne le, da to vodi na zaključno tekmovanje v Łódź na Poljskem, Slovenci bodo na zadnjem turnirju rednega dela, ta bo naslednji teden v Stožicah, pritisnili piko na i uvrstitvi na olimpijski turnir v Parizu. Veliko vlogo pri tem ima reprezentant Tonček Štern. Pogovor z njim pred turnirjem v Sloveniji preberite v članku.