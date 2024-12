Ogenj, ki so ga polili z vnetljivo snovjo, hudo opekel otroka

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so v zdravstveni ustanovi v Krškem oskrbeli hudo opečenega otroka. Policisti so ugotovili, da je v soboto, 7. decembra, skupina otrok v Kerinovem Grmu kurila ogenj, ki so ga najverjetneje polili z vnetljivo snovjo. Ogenj je zajel otrokova oblačila, prvo pomoč pa mu je nudila prebivalka naselja. Iz krške bolnišnice so opečenega otroka odpeljali v bolnišnico v Novo mesto.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo, zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.