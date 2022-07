Osmerici članov hudodelske združbe skupno skoraj 28 let za rešetkami

Z izrekom obsodilne sodbe osmim od skupno 13 obtoženih se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sklenilo sojenje v obsežni kazenski zadevi zoper dobro organizirano in razvejano hudodelsko združbo preprodajalcev drog.

Jure Močnik, Branko Šćulija, Samir Velić, Jure Slaviček, Luka Korošec Lazić, Svetlan Stjepić, Jernej Kotnik in Anis Ličina so še z drugimi člani združbe, ki so krivdo že priznali na predobravnavnem naroku, s trgovanjem z drogo od septembra 2017 do januarja 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije zaslužili najmanj 1,3 milijona evrov.

Gre za tipično hudodelsko združbo, meni sodni senat. Zaradi pomanjkanja dokazov peterica obdolžencev oproščena. Sodba še ni pravnomočna.

To hudodelsko združbo je po prepričanju tožilstva vodil Aleš Zupančič. Koordiniral naj bi štiri poglavitne kriminalne dejavnosti. Prva je bila prodaja ekstazija – MDMA, konoplje, rastline in smole, ter hašiša. Zupančič, ki se ga je prijel vzdevek Kapo, v domači Komendi in okolici pa ga poznajo tudi kot Bazenarja, naj bi organiziral še tihotapljenje kokaina z ladijskimi zabojniki iz Južne Amerike in Ekvadorja v Luko Koper, dobavo heroina iz Iraka in proizvodnjo amfetamina v Sloveniji. Amfetamin oziroma spid je združba proizvajala kar sama, v Cerkljah na Gorenjskem so ga denimo zasegli kar sto kilogramov.

Obtoženi 39-letnik na ljubljanskem okrožnem sodišču krivde ni priznal, saj bi tožilka Tamara Gregorčič v tem primeru zanj predlagala devet let in pol zapora ter 19.800 evrov stranske kazni. Z drogo je trgoval že v preteklosti, saj ga je oktobra 2018 celjsko sodišče zaradi tega obsodilo na dve leti zapora in 5000 evrov denarne kazni. Takrat si je izboril ugodnost prestajanja zaporne kazni v obliki vikend zapora. A jo je hitro začel izkoriščati, saj je prav v tem času vodil aktualno trgovino z drogo. In prav zato se je za 13 mesecev, toliko kazni še mora prestati v tej zadevi, spet preselil v zapor. V nasprotnem primeru bi se lahko že danes znašel na prostosti, saj sta že minili dve leti od vložitve obtožnice v aktualni zadevi pred ljubljanskim okrožnim sodiščem. Ker je zaradi bolezni manjkal na obravnavah, sojenje zoper njega poteka ločeno.

Mož obsojen, žena oproščena

Obsojena osmerica bi tako po prepričanju petčlanskega sodnega senata, ki mu je predsedoval ljubljanski okrožni sodnik Srečko Škerbec, morala za več let v zapor. Največ, in sicer za kar sedem let in pol, Stjepić in Šćulija. Ličina in Kotnik vsak po tri leta in pol, Slaviček in Močnik vsak po dve leti in pol, Velić za dve leti in deset mesecev ter Korošec Lazić za leto in pol. Vsem je bil odvzet tudi denar, ki so si ga nabrali z izvrševanjem kaznivih dejanj, pri čemer je bil Korošec Lazić edini, ki je bil obsojen zaradi pomoči pri kaznivem dejanju neupravičenega prometa proizvodnje promet s prepovedanimi drogami, in tudi edini, ki bo lahko, kot je sklenil senat, kazen prestal v obliki vikend zapora. Osmerica obsojenih bo morala plačati tudi stranske denarne kazni: Korošec Lazić 2000 evrov, Močnik, Velić ter Slaviček vsak po 5000 evrov, Kotnik 6000 evrov, Ličina 7000 evrov ter Stepić in Šćulija vsak po 10.000 evrov.

Sodnik Škerbec je v obrazložitvi sodbe spomnil, da je šlo v tej zadevi za dve hudodelski združbi, pri čemer so nekateri člani delovali tako v eni kot drugi. Kamniški del združbe naj bi vodil Zupančič, že obsojeni Novica Joškić pa ob pomoči Stjepića zasavski del. Čeprav se je obramba na vse pretege trudila dokazati, da ni šlo za hudodelsko združbo, češ da so se nekateri obtoženi v njej znašli samo zato, ker so se ob nepravem času znašli na napačnem mestu, je bil senat pri tem povsem neomajen.

»Gre za tipično hudodelsko združbo, v kateri je na vrhu en glavni, spodaj pa dva, trije nivoji podrejenih, čisto na dnu pa kurirji,« je pojasnil sodnik. Dodal je, da so po proučitvi vseh dokazov tudi Ličino spoznali za krivega, saj so bolj kot njegovemu očetu verjeli tožilstvu. In sicer, da je 87.350 evrov, kolikor so mu jih zasegli na poti iz Nemčije v Slovenijo, dejansko zaslužek iz prodaje droge, ne pa del denarja njegovih staršev in njegovega podjetja. Tudi Ličina se je pred tem že znašel v medijih, in sicer kot domnevni organizator nasilnega protesta 5. novembra 2020 v Ljubljani.

»Razlika med utemeljenim sumom in gotovostjo je takšna kot na primer med okrajnim in vrhovnim sodnikom,« pa je Škerbec pojasnil, zakaj je pet od skupno 13 obtoženih lahko z veseljem zapustilo sodišče. Zaradi pomanjkanja dokazov so bili namreč oproščeni. Gre za Dejana Šabotića, Elvisa Murića, Gregorja Mandelja, Ivana Davida in Polonco Nose. Ime slednje je v javnosti odmevalo avgusta 2019 ob novici, da so policisti na območju Reke na Hrvaškem opravili enega največjih zasegov droge. Že takrat, ko so jo z možem Simonom Nosetom pripeljali k preiskovalnemu sodniku na Reko, je zatrjevala, da ni kriminalka.

Da ni kriva, je zatrjevala tudi na sodišču, ker, kot je trdila, se je v zgodbi znašla le zato, ker je vozila avto. Mož ga zato, ker naj bi mu odvzeli vozniško dovoljenje, ni smel. »V posel z drogo sem se zapletel zaradi nepremišljenosti in hude finančne stiske, saj mi je propadlo podjetje, doma imam ženo in otroka, ostali smo brez sredstev za preživljanje,« je februarja Nose v joku razlagal Škerbcu in dodal, da dejanja zelo obžaluje. Zatrdil je, da je bil le kurir in da je imel najmanjšo vlogo od vseh vpletenih. Obsodili so ga na štiri leta zapora, kazen pa lahko služi na polodprtem oddelku na Dobu.