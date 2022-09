Otroci niso poznali drugega kot nasilje

V nadaljevanju preberite:

Sojenje na ljubljanskem okrožnem zoper 60-letnega moškega, profesorja ene od ljubljanskih srednjih šol, in njegovo 47-letno ženo, prav tako iz pedagoških vrst, iz obravnave v obravnavo razkriva nove in grozljive podrobnosti. Oziroma vse, kar so morali več let doma prenašati njegova bivša žena in njuni štirje otroci. Nasilje nad njimi, kot je prepričano tožilstvo, sta od leta 2008 pa vse do leta 2014, ko so se otroci od tam odselili, izvajala kar oba.