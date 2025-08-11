Pijani voznik začetnik v naselju 119 kilometrov na uro

S celjske policijske uprave so sporočili, da so policisti iz Slovenskih Konjic sinoči obravnavali voznika začetnika, ki je v Zrečah, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil kar 119 kilometrov na uro. Ker je kazal znake alkoholiziranosti, sta mu policista odredila še preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel dober promil alkohola v krvi.

Policista sta mu na kraju odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo, sledi še obdolžilni predlog.

V noči iz sobote na nedeljo pa so celjski policisti obravnavali voznico osebnega vozila. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela v krvi kar 2,4 promila alkohola. Voznico so pridržali do streznitve, sledi obdolžilni predlog.