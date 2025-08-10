  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Pomlajeni Slovenci brez Dončića navdušili v Nemčiji

    Mlada slovenska izbrana vrsta se je veliko bolje kot v Stožicah borila z Nemčijo, bila do zadnjih minut v igri za zmago, na koncu pa tesno izgubila s 70:80.
    FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    FOTO: Leon Vidic
    Nejc Grilc
    10. 8. 2025 | 19:38
    10. 8. 2025 | 19:40
    3:11
    A+A-

    Slovenska košarkarska reprezentanca se iz Nemčije vrača z visoko dvignjenimi glavami. Brez Luke Dončića so bili Slovenci vnaprej odpisani, kar bi svetovne prvake pred 15.000 gledalci v Mannheimu kaj lahko zelo drago stalo. Le nekaj izkušenj je zmanjkalo Slovencem, da bi v zadnji četrti zadeli kakšno odprto trojko in tekmo odločili v svojo korist. Tudi poraz s 70:80 pa je prinesel marsikaj dobrega.

    image_alt
    Imamo Dončića, ostali smo tu, da mu bo lažje

    V prvi četrtini se je Slovenija kvalitetno kosala z Nemci, pri katerih je tokrat igral tudi Dennis Schröder. Aleksander Sekulić je ponudil priložnost mladim, več so igrali Žak Smrekar, Mark Padjen in tudi Martin Krampelj, vsi po vrsti so pustili zelo dober vtis. Slovenija je bila zraven, po prvih 10 minutah je bilo na semaforju 19:19, obramba je delovala veliko bolje kot v Stožicah.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Nato pa je sledil velik strelski mrk, Slovenci več kot polovico druge četrtine sploh niso dosegli točke, Nemčiji je uspel delni izid 14:0, prekinil ga je šele Alen Omić s težkim metom v raketi. Ker so drugo četrtino izgubili s 23:11, se je tekma zdela že odločena v nemško prid. A so imeli gostje tokrat drugačne načrte, neobremenjeno so igrali in na krilih Alekseja Nikolića (12 točk) in Gregorja Hrovata (prvi strelec Slovenije, 15 točk) nadoknadili zaostanek, po osmih zaporednih točkah Kramplja, ki je dosegel tudi dve trojki, so celo prišli v vodstvo.

    Nemci so bili na trnih, a Slovenci niso popustili. Žal pa so v zadnjih minutah do izraza prišle izkušnje. Rok Radović bi šel v protinapadu lahko na zabijanje, a se je ustrašil Franza Wagnerja, ki ga je nato ustavil z blokado. Nato sta Radović in Nikolić zgrešila še odprti trojki, ki sta bili rezultat lepega kroženja žoge v napadu in Nemčija je ušla na 76:70. Slovenci so v zadnjih minutah še poskušali z osebnimi napakami, a je vlak že odpeljal in tekma je bila odločena.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    Kljub temu, da se iz Nemčije vračajo s porazom, so Slovenci dobili potrditev, da se lahko kosajo tudi z bolj renomiranimi tekmeci. Igralci so tokrat igrali veliko bolj poletno, tudi drzno v napadu, kar je prineslo dober rezultat, predvsem pa so si bolj enakomerno porazdelili breme v napadu in niso le čakali na to, kaj bo storil Dončić. Pohvale si zasluži tudi obramba, ki je prejela 23 točk manj kot v Ljubljani, za kar je zaslužen tudi boljši skok – vsako moštvo je tokrat pobralo po 45 odbitih žog. 

    Reprezentanca bo priprave nadaljevala v Ljubljani, v četrtek pa nato odhaja v Litvo. 

    SlovenijaNemčijaLuka DončićStožicekošarkaeuro 2025Aleksej NikolićAleksander SekulićMartin Krampelj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Pomlajeni Slovenci brez Dončića navdušili v Nemčiji

    Mlada slovenska izbrana vrsta se je veliko bolje kot v Stožicah borila z Nemčijo, bila do zadnjih minut v igri za zmago, na koncu pa tesno izgubila s 70:80.
    Nejc Grilc 10. 8. 2025 | 19:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vrh bo na nekdanjem ruskem ozemlju

    Voditelja ZDA in Rusije se bosta srečala prvič po republikančevem ponovnem vzponu na oblast.
    Boris Čibej 10. 8. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletski dragulj

    Sijajna Živa Remic pri 15 letih evropska podprvakinja med dekleti do 20 let

    S časom 2:01,76 na 800 m je najobetavnejša slovenska atletinja postavila rekord za mlajše mladinke, rekord za starejše mladinke je zgrešila za 24 stotink.
    10. 8. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Tudi Liverpool ni mogel razbiti kristalne palače na Wembleyju

    Nesojeni član evropske lige Crystal Palace je osvojil angleški superpokal, potem ko je po izvajanju 11-metrovk premagal prvake.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Lea Cok: Pravi bojevniki kljub vsemu ostanejo mehki

    Mlada igralka Lea Cok ima v filmu Belo se pere na devetdeset glavno vlogo. Najbolj se je je dotaknilo, kako je njena junakinja ob vseh udarcih ohranila milino.
    Melita Meršol 10. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Atletski dragulj

    Sijajna Živa Remic pri 15 letih evropska podprvakinja med dekleti do 20 let

    S časom 2:01,76 na 800 m je najobetavnejša slovenska atletinja postavila rekord za mlajše mladinke, rekord za starejše mladinke je zgrešila za 24 stotink.
    10. 8. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Tudi Liverpool ni mogel razbiti kristalne palače na Wembleyju

    Nesojeni član evropske lige Crystal Palace je osvojil angleški superpokal, potem ko je po izvajanju 11-metrovk premagal prvake.
    Peter Zalokar 10. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Lea Cok: Pravi bojevniki kljub vsemu ostanejo mehki

    Mlada igralka Lea Cok ima v filmu Belo se pere na devetdeset glavno vlogo. Najbolj se je je dotaknilo, kako je njena junakinja ob vseh udarcih ohranila milino.
    Melita Meršol 10. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
