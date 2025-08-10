Pomlajeni Slovenci brez Dončića navdušili v Nemčiji

Slovenska košarkarska reprezentanca se iz Nemčije vrača z visoko dvignjenimi glavami. Brez Luke Dončića so bili Slovenci vnaprej odpisani, kar bi svetovne prvake pred 15.000 gledalci v Mannheimu kaj lahko zelo drago stalo. Le nekaj izkušenj je zmanjkalo Slovencem, da bi v zadnji četrti zadeli kakšno odprto trojko in tekmo odločili v svojo korist. Tudi poraz s 70:80 pa je prinesel marsikaj dobrega.

V prvi četrtini se je Slovenija kvalitetno kosala z Nemci, pri katerih je tokrat igral tudi Dennis Schröder. Aleksander Sekulić je ponudil priložnost mladim, več so igrali Žak Smrekar, Mark Padjen in tudi Martin Krampelj, vsi po vrsti so pustili zelo dober vtis. Slovenija je bila zraven, po prvih 10 minutah je bilo na semaforju 19:19, obramba je delovala veliko bolje kot v Stožicah.

FOTO: Leon Vidic

Nato pa je sledil velik strelski mrk, Slovenci več kot polovico druge četrtine sploh niso dosegli točke, Nemčiji je uspel delni izid 14:0, prekinil ga je šele Alen Omić s težkim metom v raketi. Ker so drugo četrtino izgubili s 23:11, se je tekma zdela že odločena v nemško prid. A so imeli gostje tokrat drugačne načrte, neobremenjeno so igrali in na krilih Alekseja Nikolića (12 točk) in Gregorja Hrovata (prvi strelec Slovenije, 15 točk) nadoknadili zaostanek, po osmih zaporednih točkah Kramplja, ki je dosegel tudi dve trojki, so celo prišli v vodstvo.

Nemci so bili na trnih, a Slovenci niso popustili. Žal pa so v zadnjih minutah do izraza prišle izkušnje. Rok Radović bi šel v protinapadu lahko na zabijanje, a se je ustrašil Franza Wagnerja, ki ga je nato ustavil z blokado. Nato sta Radović in Nikolić zgrešila še odprti trojki, ki sta bili rezultat lepega kroženja žoge v napadu in Nemčija je ušla na 76:70. Slovenci so v zadnjih minutah še poskušali z osebnimi napakami, a je vlak že odpeljal in tekma je bila odločena.

FOTO: Leon Vidic

Kljub temu, da se iz Nemčije vračajo s porazom, so Slovenci dobili potrditev, da se lahko kosajo tudi z bolj renomiranimi tekmeci. Igralci so tokrat igrali veliko bolj poletno, tudi drzno v napadu, kar je prineslo dober rezultat, predvsem pa so si bolj enakomerno porazdelili breme v napadu in niso le čakali na to, kaj bo storil Dončić. Pohvale si zasluži tudi obramba, ki je prejela 23 točk manj kot v Ljubljani, za kar je zaslužen tudi boljši skok – vsako moštvo je tokrat pobralo po 45 odbitih žog.

Reprezentanca bo priprave nadaljevala v Ljubljani, v četrtek pa nato odhaja v Litvo.