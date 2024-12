Po kirurškem posegu potrebuje nego 24 ur na dan

V nadaljevanju preberite:

Marijo Grbić je pred tremi leti med opravljanjem dela geodeta ugotovil, da ima težave z ravnotežjem. To so sprva pripisali njegovi preveliki telesni teži, nato pa je avgusta 2020 na morju, po potapljanju, zbolel za pljučnico. Osebna zdravnica mu je svetovala obisk pri nevrokirurgu. Samoplačniško je šel na slikanje glave. »Na polikliniki so ga naročili k nevrologu Tomislavu Felbabiću. Povedal mu je, da ima od rojstva zožitev v vratu na mestu, kjer pritiska na center za ravnotežje,« je pojasnila. Operiran je bil 8. aprila 2021 in sprva je kazalo, da je bila operacija glave uspešna. A namesto da bi odšel domov, so se vrstile težave. Ko je zapustil UKC, je bilo za njim že pet operacij.