Premestitev je razumel kot degradacijo

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču je bilo včeraj sojenje, na katerem nekdanji dolgoletni vodja kriminalistične policije na koprski policijski upravi Dean Jurič od države oziroma delodajalca med drugim zahteva razveljavitev sklepa o premestitvi na drugo delovno mesto ter obračun in izplačilo razlike v plači med 50. in 51. plačilnim razredom, skupaj s prispevki in davki. In sicer vse od 21. aprila 2021 oziroma od dneva premestitve.