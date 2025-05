Streljanje v Šiški: zaradi spora in udarca ženske naj bi zavrelo med možakarji

V soboto se je v ljubljanski Šiški zgodil nenavaden incident, ki ga preiskuje policija. V enem od gostinskih lokalov sta se sprla znanca, pri čemer je osumljenec oškodovanko udaril, je policijski predstavnik za odnose z javnostjo Tomaž Tomaževic opisal začetek dogajanja, ki je prerasel v množični spor.

»Po tem dogodku je na kraj dogodka prišlo več ljudi, ki so osumljenca začeli pretepati,« je zapisal. A je posnetek, ki je zakrožil v javnosti, razkril, da ni ostalo le pri tem.

Dogajanje je namreč z balkona spremljal in snemal očividec, posnetek pa se je znašel na spletu. Na njem je videti, kako trije možakarji s pestmi in nogami obračunavajo z moškim v zeleni majici, ki je ležal na tleh in si z rokami pokril obraz. Ko so se približali še drugi in trojico mirili, se je eden izmed njih po premoru sklonil proti na tleh ležečemu in ga s pestjo še dvakrat udaril v glavo. Fant v beli majici, ki je prav tako pretepal tistega na tleh, je vmes zadihano in občasno nerazločno pojasnjeval ljudem, ki so prihajali, kaj da se je pred tem zgodilo v lokalu.

Možakar, ki je prišel s pištolo, je pregnal pretepače. FOTO: Nepridiprav/Instagram

»Alo, ej,« pa se je nenadoma zaslišalo z druge strani, kamor se je obrnil tudi snemalec. Tam je stal moški s pištolo v roki in rekel, da je dovolj pretepanja. Napotil se je proti zbrani gruči in pretepačem ni bilo treba dvakrat reči, da so začeli bežati s prizorišča. Takrat se je s tal dvignil pretepeni možakar v zeleni majici. Stekel je do tistega s pištolo in dejal: Daj sem, daj sem! Ko je v roke dobil pištolo, je zaklel in odpel varovalo pištole. Stekel je za pretepači, ki pa so v tistem trenutku že pritekli za blok. Možakar v zeleni majici jim je sledil, nato se je ustavil na zelenici pred blokom in dvignil pištolo. Zaslišal se je še strel, nato se posnetek konča.

Toda s koncem posnetka se sobotni šišenski nemiri niso končali. »Ko so se neznanci razbežali, je do oškodovanke spet pristopil prvoosumljeni in jo še večkrat udaril, nato pa s kraja odšel in se sam oglasil na policijski postaji,« je pojasnil Tomaževic. »Policija nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka zaradi sumov kaznivega dejanja nasilništva in povzročitve splošne nevarnosti, o vseh ugotovitvah bo obvestila pristojno državno tožilstvo,« je dodal.