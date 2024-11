V vozilu našli ustreljenega moškega, storilec je na begu

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so bili danes nekaj pred eno uro zjutraj obveščeni o vozilu, ki na Poti za Brdom ovira promet. V njem so našli neodzivno osebo. Policisti so ugotovili, da je moški umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Identitete umrlega še niso potrdili.

Policisti so kraj zavarovali in izvajajo prve nujne ukrepe za izsleditev storilca. Trenutno poteka ogled kraja kaznivega dejanja, kriminalisti pa vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo za ugotovitev vseh okoliščin kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Zaradi ogleda je zaprt izvoz z avtoceste Brdo v smeri prvega semaforiziranega križišča z Brdnikovo ulico in nasprotno. Voznike prosijo, da upoštevajo navodila policistov in uporabijo alternativne poti.