Policijski helikopter danes v gorah posredoval že trikrat

Reševalci v gorah so planince pozvali k odgovornemu ravnanju, saj so slovenske gore zelo zahtevne. Samo danes dopoldne je posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo za reševanje v gorah posredovala trikrat.

Kot so sporočili iz policijske uprave Kranj, so reševalci prvič posredovali okoli 8. ure na poti iz Vodnikovega doma proti Studorskemu prevalu, kjer je planinca obšla slabost. Ekipa je starejšemu moškemu z zdravstvenimi težavami poskušala pomagati, a je kljub pomoči umrl. Prepeljali so ga v Staro fužino in predali pogrebni službi.

FOTO: Policijska uprava Kranj

Okoli 10. ure se je na melišču pri Smokuški planini v občini Žirovnica odtrgala skala in hudo poškodovala pohodnico.

Skoraj istočasno je na Vrtači omagal pohodnik. Reševanje na Vrtači je posadka policijskega helikopterja opravila z radovljiškimi gorskimi reševalci, dežurna ekipa pa je vmes na transport v zdravstveno ustanovo pripravila poškodovano pohodnico nad Smokuško planino. Oba so oskrbeli.