Tudi turistični delavci naj goste opozorijo, da je v gorah še zima

Do poletne sezone, ko pridejo v slovenske gore v večjem številu tudi obiskovalci iz tujine, je zlasti v hribih še daleč, a kljub temu njena znamenja že čutijo gorski reševalci. Gorski reševalni službi Kranjska Gora in Bohinj sta v zadnjih dneh pomagali tujim turistom oziroma planincem, ki so se na turo v gore odpravili brez ustrezne opreme. Zato so iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRSZ) pozvali tudi turistične delavce, naj na zimske razmere v gorah opozorijo svoje goste.

Tudi tokrat je bilo v ospredju območje okoli Male Mojstrovke, kjer je na začetku aprila plaz odnesel sedem planincev. V ponedeljek so kranjskogorski gorski reševalci prejeli poziv, da je v njeni severni steni eden od planincev zdrsnil z zelo zahtevne zavarovane planinske poti 200 metrov preko navpične stene in pristal v snegu. Bil je zelo hudo poškodovan, a po zaslugi hitrega posredovanja gorskih reševalcev in posadke helikopterja Slovenske vojske z ekipo za nujno medicinsko pomoč, pa tudi sreče, preživel, so sporočili iz GRSZ. Zaplezane tuje planince, k sreči nepoškodovane, so z Rušnega vrha v bližini Črne prsti reševali tudi bohinjski gorski reševalci.

Oprema, izkušnje, znanje

»Pod vtisi včerajšnje hude nesreče na Mali Mojstrovki gorski reševalci opozarjamo, da je za obisk gora še vedno nujna zimska oprema – dereze, cepin, ustrezna obutev, topla oblačila, plazovni trojček –, izkušnje in tudi znanje, kako opremo uporabljati in se varno gibati v gorah v takšnih razmerah,« so spomnili pri GRSZ.

Že v nedeljo so na omenjenem območju reševali nemška planinca, ki ju je v steni Prisanka kajpak pričakal sneg. Ker nista imela ustrezne opreme niti toplih oblačil ali primerne obutve, sta ostala ujeta v steni. Združena ekipa gorskih reševalcev in nujne medicinske pomoči ju je s helikopterjem Slovenske vojske nepoškodovana spravila na varno, na izhodišče na Vršiču.

Ker je nesreč tujih turistov oziroma planincev, ki zahajajo v naše gore v večini nepripravljeni ali slabo pripravljeni in brez ustrezne opreme, čedalje več, so gorski reševalci vse, ki delajo v turizmu oziroma s turisti, pozvali, da svoje goste opozorijo na zelo zahtevne razmere v naših gorah, na uporabo ustrezne opreme ali jim svetujejo najem gorskih vodnikov.

»Poskrbimo, da jim bo obisk naše prelepe Slovenije ostal v lepem spominu, brez poškodb, bolečin ali celo tragičnih dogodkov,« so še zapisali.