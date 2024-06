V Bistrici pri Tržiču gori streha šole, prisotne so evakuirali

Tržiški policisti so bili danes okoli 14.50 obveščeni o požaru na eni izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov na območju Tržiča, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Interventne službe so na kraju in izvajajo aktivnosti. Po podatkih Tržič TV gre za osnovno šolo v Bistrici pri Tržiču.

Po prvih podatkih gori ostrešje stavbe. Vsi ljudje so bili evakuirani, po podatkih policije ni nihče telesno poškodovan.

Policisti prosijo, naj prisotni upoštevajo navodila policistov in drugih interventnih služb na kraju in ne hodijo v bližino.

Več sledi ...