Pri Grosupljem moški zadušil svojo ženo

Na območju Grosuplja je v petek 44-letni moški zadušil svojo 36-letno ženo. Po dejanju se je sam javil policiji. Policisti so mu odvzeli prostost, privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku. Vzrok za dejanje še ni znan, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.



Kot so navedli policisti, se je v petek v poznih popoldanskih urah 44-letni moški zglasil na Policijski postaji Trebnje in povedal, da je doma umoril svojo ženo. Policisti so odšli na naslov v okolici Grosuplja, kjer so odkrili mrtvo 36-letno žensko. Ugotovili so, da je umrla zaradi zadušitve.



Osumljencu, ki ga policija doslej še ni obravnavala, so odvzeli prostost. Privedli ga bodo k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora.

